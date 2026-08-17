MONDE États-Unis

Meurtre de Tupac Shakur : son frère dit ne pas attendre justice du procès

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Alors que s’ouvre le procès de l’homme accusé d’avoir tué le rappeur Tupac Shakur, son demi-frère Mopreme Shakur confie que ce jugement ne lui rendra pas ce qu’il a perdu.

Près de trente ans après l’assassinat de Tupac Shakur à Las Vegas, le procès du suspect principal débute avec les plaidoiries d’ouverture ce lundi. Mopreme Shakur, demi-frère du rappeur, a accepté de s’exprimer à la veille de cette audience. Son message est dépourvu d’illusions : « Je veux retrouver mon frère », a-t-il déclaré, ajoutant qu’aucune condamnation ne pourrait lui apporter la justice qu’il attendait vraiment.

Au cours de cet entretien, Mopreme Shakur est revenu sur la nuit de la fusillade, survenue en septembre 1996, et sur ce que représentait le fait de grandir aux côtés de celui qui allait devenir l’une des figures les plus marquantes du hip-hop mondial. Il a évoqué l’héritage de Tupac, dont l’influence continue de traverser les générations trois décennies après sa mort.

Le suspect jugé dans cette affaire est poursuivi pour le meurtre du rappeur, abattu à bord d’une voiture à Las Vegas à l’âge de 25 ans. L’enquête, longtemps au point mort, avait connu un rebondissement majeur ces dernières années avant d’aboutir à cette mise en accusation.

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