Entrevue États-Unis

Un cadre du New York Times retrouvé mort, ses beaux-parents arrêtés

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Un cadre du New York Times retrouvé mort, ses beaux-parents arrêtés
Un cadre du New York Times retrouvé mort, ses beaux-parents arrêtés

Jonathan McKinsey, ingénieur en jeux vidéo travaillant pour le New York Times, a été retrouvé mort dans la banlieue de San Francisco. Le directeur de la rubrique jeux du quotidien américain a été tué par balles lundi sur un parking. La police a rapidement arrêté deux suspects : les beaux-parents de la victime, deux septuagénaires. L’affaire prend une tournure familiale troublante.

Le couple comparaît ce mercredi devant la justice pour le meurtre de leur gendre. Les circonstances exactes du drame restent à éclaircir. Les autorités n’ont pas communiqué sur les mobiles possibles ni sur les éléments ayant conduit à l’arrestation rapide des suspects.

Un couple de septuagénaires devant la justice

Jonathan McKinsey occupait un poste clé au sein du New York Times, où il pilotait la section dédiée aux jeux vidéo. Son décès brutal interroge sur les tensions qui ont pu conduire à ce dénouement tragique au sein de sa belle-famille. L’enquête doit désormais établir les responsabilités et reconstituer les événements ayant mené à cette fusillade mortelle.

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