Fusion Paramount-Warner : la Californie abandonne ses poursuites, suscitant la colère des défenseurs de la concurrence

La Californie abandonne ses poursuites contre la fusion à 111 milliards de dollars entre Paramount Skydance et Warner Bros. Discovery, facilitant ainsi l'accord. Cette décision suscite l'indignation des défenseurs de la concurrence, qui dénoncent les remèdes comportementaux jugés insuffisants pour garantir un marché équilibré et un journalisme libre.

La Californie a conclu un accord avec Paramount Skydance pour mettre fin au recours judiciaire qui bloquait la fusion à 111 milliards de dollars avec Warner Bros. Discovery. La nouvelle a provoqué de vives critiques parmi les défenseurs de la régulation des médias.

La fusion entre Paramount Skydance et Warner Bros. Discovery, valorisée à 111 milliards de dollars, franchit un obstacle majeur. La Californie et plusieurs autres États américains ont trouvé un accord avec Paramount, mettant fin aux procédures judiciaires engagées pour bloquer ce rapprochement géant dans le secteur des médias.

Selon des informations citant une source proche du dossier, les négociations ont abouti au cours du week-end, après que quatre États, qui s’opposaient aux conditions initialement posées par la Californie, ont finalement cédé. Le règlement repose sur des engagements comportementaux de la part des entreprises concernées, sans remise en cause du principe même de la fusion.

Cette issue a immédiatement suscité des réactions indignées. Lina Khan, qui présidait la Commission fédérale du commerce sous l’administration Biden, a vivement critiqué la démarche. « La fusion Paramount/Warner Brothers semble illégale à première vue, et le recours de l’État est très solide », a-t-elle écrit. « Il est préoccupant d’apprendre que les États pourraient se contenter de remèdes comportementaux, laissant passer l’accord sous réserve de diverses promesses des entreprises. Ces remèdes échouent régulièrement, et les enjeux sont particulièrement élevés, car une démocratie solide exige des marchés ouverts pour un journalisme sain et une expression créative libre. »

Les remèdes comportementaux, qui consistent à imposer des obligations de conduite aux entreprises fusionnées plutôt qu’à exiger des cessions d’actifs, sont souvent jugés insuffisants par les régulateurs et les associations de défense de la concurrence. Leur efficacité à long terme fait l’objet de critiques récurrentes, notamment dans les secteurs où la concentration des médias est déjà avancée.

La fusion, si elle est menée à terme, créerait l’un des plus grands conglomérats médiatiques mondiaux, regroupant des studios, des chaînes de télévision et des plateformes de diffusion en continu.