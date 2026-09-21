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Trois affaires de violences sexuelles présumées secouent des écoles françaises

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Trois affaires de violences sexuelles présumées secouent des écoles françaises
Trois affaires de violences sexuelles présumées secouent des écoles françaises

Trois affaires présumées de violences sexuelles touchent simultanément des établissements scolaires français. À Saint-Denis de La Réunion, un enseignant de l’école Michel Debré a été mis en examen ce 21 septembre pour des faits d’agressions sexuelles et de viols sur élèves. Une cellule psychologique a été immédiatement déployée dans l’établissement pour accompagner les familles et les enfants. En Gironde, un homme de 52 ans qui travaillait jusqu’en juin dernier dans des centres de loisirs et activités périscolaires à Cenon est renvoyé devant le tribunal correctionnel. Il doit répondre d’agression sexuelle sur mineur et de détention d’images pédopornographiques. L’enquête avait démarré après la plainte des parents d’un enfant de quatre ans.

Des révélations entre élèves à Strasbourg

Dans le Bas-Rhin, deux mères de famille ont alerté le 15 septembre sur des violences sexuelles présumées commises sur leurs filles par une autre élève de la classe, au sein de l’école Camille Hirtz à Strasbourg. Des révélations similaires ont émergé à l’école maternelle Schoepflin dans la même ville. Ces situations mettent en lumière la vulnérabilité des jeunes enfants dans le milieu scolaire et périscolaire.

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