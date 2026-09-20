Les restaurants universitaires dépassés par l’afflux d’étudiants au repas à 1 €

La rentrée 2026 voit les restaurants universitaires confrontés à un afflux massif d'étudiants suite à la généralisation du repas à 1 €. Les équipes doivent s'adapter à cette demande inédite en réorganisant leur fonctionnement et en embauchant temporairement, tout en tentant de maintenir la qualité du service.

La généralisation du repas à 1 € pour tous les étudiants transforme cette rentrée 2026 en défi logistique pour les restaurants universitaires. Les files d’attente s’allongent, les salles affichent complet dès midi. Cette mesure élargie attire bien au-delà du public habituel, obligeant les équipes à repenser leur organisation quotidienne.

Une fréquentation qui dépasse les prévisions

Le succès dépasse toutes les prévisions. Les restaurants universitaires craignent d’être submergés par cette fréquentation inédite. Les équipes ont dû rapidement adapter leurs méthodes de travail pour tenir la cadence, multipliant les rotations et réorganisant les espaces de distribution. Le rapport qualité-prix imbattable attire des étudiants qui délaissaient auparavant la restauration collective.

Les gestionnaires cherchent des solutions pour absorber cette demande sans précédent. Entre embauches temporaires et ajustements d’horaires, les restaurants universitaires tentent de préserver la qualité du service malgré la pression. La rentrée teste la capacité du réseau à répondre à cette nouvelle donne.