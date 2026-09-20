Compléments alimentaires pour adolescents : entre besoins nutritionnels et risques de surconsommation

L'article souligne l'usage croissant des compléments alimentaires par les adolescents, tout en mettant en garde contre les risques de surconsommation. Une alimentation équilibrée reste primordiale pour répondre à leurs besoins nutritionnels, et une supplémentation doit être envisagée avec prudence, selon des besoins clairement identifiés, idéalement sous conseil médical.

Les compléments alimentaires occupent une place croissante dans les habitudes de certaines familles, y compris chez les adolescents. Vitamines, minéraux, protéines ou encore produits destinés à améliorer l’énergie et les performances sportives sont facilement accessibles, notamment sur internet. Leur utilisation n’est pourtant pas systématiquement nécessaire chez les jeunes dont l’alimentation est équilibrée.

À l’adolescence, l’organisme connaît une période de croissance importante qui augmente certains besoins nutritionnels. Le fer, le calcium, la vitamine D ou encore certaines vitamines du groupe B participent notamment au développement et au fonctionnement normal de l’organisme. Dans la majorité des situations, ces apports doivent d’abord être recherchés dans une alimentation variée et adaptée à l’âge.

Des besoins qui varient selon les adolescents

Certains jeunes peuvent toutefois présenter des besoins particuliers. Une alimentation très restrictive, certaines habitudes alimentaires, un manque d’exposition au soleil ou encore une pratique sportive intensive peuvent modifier les apports nutritionnels. Dans ces situations, une supplémentation peut être envisagée, mais elle doit correspondre à un besoin identifié.

La prise de compléments ne doit donc pas être considérée comme une solution automatique contre la fatigue ou les difficultés de concentration. Un adolescent qui se sent régulièrement fatigué peut avoir de nombreuses raisons de l’être, notamment un manque de sommeil, une alimentation déséquilibrée ou un rythme scolaire chargé. Une supplémentation sans recherche de la cause peut retarder une prise en charge adaptée.

Des produits à utiliser avec précaution

Le principal risque réside dans la banalisation de produits présentés comme inoffensifs parce qu’ils sont vendus sans ordonnance. Certaines vitamines et certains minéraux peuvent pourtant être nocifs lorsqu’ils sont consommés en quantité excessive. Les associations de plusieurs produits peuvent également conduire à dépasser les apports recommandés.

Une vigilance particulière est nécessaire avec les produits destinés aux performances sportives, à la prise de masse musculaire ou à la perte de poids. Chez les adolescents, les besoins restent liés à la croissance et au développement. Les produits commercialisés pour les adultes ne sont donc pas nécessairement adaptés à leur âge, même lorsque leur composition paraît similaire à celle de produits destinés aux jeunes.

L’alimentation reste le premier levier

Pour la majorité des adolescents, une alimentation diversifiée constitue la principale source de vitamines et de minéraux. Fruits et légumes, produits céréaliers, légumineuses, produits laitiers ou alternatives enrichies, œufs, poissons, viandes ou autres sources de protéines permettent de couvrir une grande partie des besoins nutritionnels lorsqu’ils sont consommés de manière variée.

Lorsqu’un complément paraît nécessaire, le choix du produit et sa dose doivent être adaptés à la situation du jeune. Un professionnel de santé peut notamment déterminer si une supplémentation est réellement justifiée et pendant combien de temps elle doit être utilisée. Pour les parents, l’enjeu consiste donc moins à multiplier les produits qu’à identifier précisément les besoins de leur adolescent.