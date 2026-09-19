Vous faites du sport mais restez assis 8 heures par jour : est-ce vraiment mauvais pour votre santé ?

Pratiquer une heure de sport par jour tout en restant assis pendant huit heures est insatisfaisant pour la santé. La sédentarité, associée à divers risques, nécessite de bouger régulièrement au-delà des séances de sport. Des gestes simples au quotidien peuvent aider à réduire ce temps assis, favorisant ainsi un meilleur bien-être général.

Une heure à la salle de sport le matin, puis huit heures devant un ordinateur : peut-on réellement se considérer comme suffisamment actif ? Faire du sport et lutter contre la sédentarité sont en réalité deux choses différentes. Et notre corps n’est pas conçu pour rester immobile pendant des heures.

Faire du sport trois ou quatre fois par semaine, marcher le week-end et prendre occasionnellement les escaliers : pour beaucoup, cela suffit à avoir le sentiment de mener une vie active. Pourtant, il est tout à fait possible d’être sportif… et très sédentaire.

La raison est simple : l’activité physique et la sédentarité ne désignent pas exactement la même chose. La première correspond aux moments où nous bougeons et dépensons de l’énergie. La seconde correspond au temps passé éveillé dans des positions caractérisées par une très faible dépense énergétique, notamment assis ou allongé.

Une séance de sport n’efface pas forcément toute une journée assise

Prenons un salarié qui effectue 45 minutes de sport le matin. Il prend ensuite les transports, travaille huit heures devant son ordinateur, rentre chez lui et passe la soirée devant une série.

Il a bien pratiqué une activité physique — ce qui est bénéfique — mais il a également accumulé de nombreuses heures de sédentarité.

Or, passer énormément de temps assis est associé à une augmentation du risque de plusieurs problèmes de santé, notamment cardiovasculaires et métaboliques. Les risques dépendent évidemment du niveau global d’activité physique et de nombreux autres facteurs.

La bonne nouvelle est que pratiquer suffisamment d’activité physique peut atténuer une partie des risques associés à une forte sédentarité. Le sport reste donc extrêmement utile. Mais cela ne signifie pas qu’il faut ignorer complètement les dix autres heures de la journée.

Notre corps aime le mouvement

Lorsque nous restons assis pendant une très longue période, nos muscles sont très peu sollicités et notre dépense énergétique chute.

Le problème ne vient donc pas seulement du nombre de calories que l’on brûle. Bouger régulièrement participe au fonctionnement normal de nombreux mécanismes métaboliques et cardiovasculaires.

C’est pourquoi les recommandations de santé publique ne se limitent plus à dire « faites du sport ». Elles encouragent également à réduire et à interrompre régulièrement les périodes prolongées passées assis.

Faut-il se lever toutes les heures ?

Il n’est pas nécessaire de transformer son bureau en salle de fitness. Le principe consiste surtout à créer des occasions de bouger au cours de la journée.

Se lever régulièrement, marcher quelques minutes, aller parler directement à un collègue plutôt que de lui envoyer un message, téléphoner debout, prendre les escaliers ou effectuer une courte marche après le déjeuner permettent d’accumuler du mouvement sans bouleverser son emploi du temps.

Même une petite interruption est préférable à plusieurs heures consécutives sans bouger.

Et le bureau debout ?

Travailler debout peut permettre de réduire le temps passé assis, mais rester immobile debout pendant huit heures n’est pas non plus la solution miracle.

L’idéal est plutôt d’alterner : assis, debout, marche et activité physique. Notre corps apprécie davantage le changement de position que le remplacement d’une posture statique par une autre.

Un bureau réglable peut donc être utile, à condition de ne pas imaginer qu’il dispense de marcher.

Combien de sport faudrait-il faire ?

L’Organisation mondiale de la santé recommande aux adultes au moins 150 à 300 minutes d’activité physique d’intensité modérée par semaine, ou 75 à 150 minutes d’activité intense, avec également du renforcement musculaire au moins deux jours par semaine.

Mais le message est finalement encore plus simple : chaque mouvement compte.

Il n’est donc pas nécessaire de choisir entre aller à la salle et marcher davantage au bureau. Les deux répondent à des besoins complémentaires.

Faire une heure de sport reste infiniment préférable à ne pas en faire. Mais lorsqu’on passe l’essentiel de sa journée sur une chaise, ajouter quelques minutes de mouvement régulièrement constitue probablement l’une des habitudes les plus simples à adopter.