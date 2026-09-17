Boissons énergisantes : que se passe-t-il vraiment dans votre corps après une canette ?

Les boissons énergisantes, riches en caféine et en sucre, sont couramment consommées mais peuvent avoir des effets indésirables. Si elles augmentent temporairement la vigilance, leur consommation tardive perturbe le sommeil, entraînant un cycle de fatigue. Les versions sans sucre, bien que moins caloriques, contiennent toujours des niveaux significatifs de caféine, nécessitant une attention particulière.

Red Bull, Monster et autres boissons énergisantes accompagnent les révisions, les longues journées de travail, les soirées et parfois même les séances de sport. Mais que provoquent-elles réellement dans l’organisme ? La réponse tient principalement à une substance que nous consommons déjà quotidiennement : la caféine.

Quelques gorgées pour « se réveiller » avant une réunion ou une canette avant d’aller à la salle : la consommation de boissons énergisantes s’est largement banalisée. Leur composition varie selon les marques, mais elles contiennent généralement de la caféine, parfois beaucoup de sucre, ainsi que différents ingrédients comme la taurine et des vitamines.

Dans les versions classiques, le sucre représente une quantité non négligeable de calories. Les versions « zéro » ou sans sucre éliminent largement ce problème, mais pas celui de la caféine.

Dans les premières minutes, la caféine entre en scène

Une fois la boisson consommée, la caféine est progressivement absorbée par l’organisme. Ses effets ne sont donc pas instantanés. Ils deviennent généralement perceptibles dans les dizaines de minutes qui suivent et peuvent durer plusieurs heures.

La caféine agit principalement en bloquant l’action de l’adénosine, une substance impliquée dans la sensation de fatigue. Résultat : on se sent temporairement plus éveillé, plus vigilant et parfois davantage capable de se concentrer.

Elle peut également provoquer une augmentation temporaire de la pression artérielle et, chez certaines personnes, des palpitations, des tremblements, de la nervosité ou une sensation d’anxiété. La sensibilité à la caféine varie considérablement d’un individu à l’autre.

Le piège de la fin de journée

La caféine reste longtemps dans l’organisme. Sa demi-vie est généralement de plusieurs heures, ce qui signifie qu’une partie importante de la quantité consommée peut encore circuler bien après la dernière gorgée.

Une boisson énergisante prise en fin d’après-midi ou en soirée peut donc retarder l’endormissement ou réduire la qualité du sommeil. Un cercle vicieux peut alors apparaître : on consomme de la caféine parce que l’on est fatigué, on dort moins bien à cause de la caféine, puis on en reprend le lendemain pour lutter contre cette nouvelle fatigue.

Les versions sans sucre sont-elles meilleures ?

Sur le plan calorique, oui : une boisson énergisante sans sucre apporte généralement très peu de calories contrairement à sa version classique. Mais « sans sucre » ne signifie pas « sans effet ».

La quantité de caféine peut être comparable. Une personne qui boit plusieurs grandes canettes « zéro » peut donc absorber une dose importante de caféine sans avoir consommé beaucoup de calories.

Pour un adulte en bonne santé, l’Autorité européenne de sécurité des aliments considère généralement qu’une consommation allant jusqu’à 400 mg de caféine répartis sur la journée ne soulève pas de problème de sécurité. Mais ce chiffre ne doit pas être interprété comme un objectif à atteindre : certaines personnes ressentent des effets indésirables à des doses nettement plus faibles.

Il faut également additionner toutes les sources. Deux boissons énergisantes, plusieurs cafés, un thé et certains compléments sportifs consommés dans la même journée peuvent rapidement faire grimper le compteur.

Avant le sport : bonne ou mauvaise idée ?

La caféine peut améliorer certaines performances physiques et la vigilance, raison pour laquelle elle est présente dans de nombreux produits destinés aux sportifs. Mais une boisson énergisante n’est pas pour autant une boisson d’hydratation.

L’eau reste essentielle pendant l’effort. Et les personnes sensibles à la caféine ou présentant certains problèmes cardiovasculaires doivent être particulièrement prudentes avec les fortes doses.

Autre association à éviter : alcool et boissons énergisantes. La caféine ne fait pas disparaître l’alcool présent dans le sang. Elle peut réduire la sensation de fatigue sans supprimer l’altération du jugement, de la coordination ou des réflexes provoquée par l’alcool.

Au fond, une canette occasionnelle chez un adulte en bonne santé n’a rien à voir avec une consommation massive quotidienne. Comme souvent en nutrition, c’est la dose, la fréquence, le moment de consommation et le profil de la personne qui font toute la différence.