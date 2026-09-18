Cancer du poumon chez les non-fumeurs : une variante génétique rare multiplie le risque par 25

Des chercheurs ont identifié une variante génétique rare associée à un risque de cancer du poumon vingt-cinq fois plus élevé chez les non-fumeurs, soulignant une prévalence inquiétante de cette maladie. Bien que cette découverte n'explique pas tous les cas, elle ouvre des avenues pour un dépistage et des traitements adaptés.

Des chercheurs ont identifié une variante génétique exceptionnellement rare associée à un risque de cancer du poumon vingt-cinq fois supérieur à la normale chez des personnes n’ayant jamais fumé. Cette découverte, publiée dans la revue Science, ouvre de nouvelles pistes pour comprendre une forme de cancer dont la prévalence progresse chez les non-fumeurs.

Depuis plusieurs années, les épidémiologistes observent une tendance préoccupante : parmi les patients diagnostiqués avec un cancer du poumon, la proportion de personnes n’ayant jamais fumé ne cesse d’augmenter. Les causes de ce phénomène restaient largement inexpliquées, les facteurs génétiques, environnementaux ou comportementaux susceptibles d’accroître ce risque n’ayant pas encore été clairement identifiés.

Une équipe de chercheurs vient de franchir une étape significative dans cette enquête. Leurs travaux, publiés jeudi dans la revue Science, décrivent une variante génétique très rare dont la présence est associée à des probabilités de développer un cancer du poumon vingt-cinq fois plus élevées que dans la population générale. Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont exploité une base de données génétiques issue de la société 23andMe, qui regroupe des informations de santé provenant de millions de personnes.

La variante en question présente une particularité géographique notable aux États-Unis : elle est nettement plus répandue parmi les habitants du sud des Appalaches que dans le reste du pays, une concentration régionale qui pourrait orienter de futures études épidémiologiques ciblées.

Les spécialistes tempèrent toutefois la portée immédiate de cette trouvaille. Cette variante génétique ne concernerait qu’une fraction limitée des cas de cancer du poumon chez les non-fumeurs, et ne saurait donc constituer à elle seule une explication globale du phénomène. Sa valeur réside davantage dans ce qu’elle révèle sur la nature de ces tumeurs : elles obéissent à des facteurs de risque distincts de ceux liés au tabac, ce qui pourrait justifier des approches différenciées en matière de dépistage et de stratégies thérapeutiques.

Au-delà de ce résultat spécifique, l’étude illustre le potentiel des grandes bases de données de santé pour mettre au jour des associations génétiques rares mais déterminantes, qui auraient été indétectables avec des cohortes de taille classique.