Marseille : un enfant de 9 ans intercepté au volant d’un SUV

Le 11 septembre à Marseille, un enfant de neuf ans a été intercepté au volant d'un SUV, accompagné de son père de 53 ans, qui le guidait. Le père, placé en garde à vue, sera jugé en janvier pour mise en danger d'autrui, après avoir exposé son fils à un danger sur la voie publique.

Une scène ahurissante s’est déroulée dans le 8e arrondissement de Marseille le 11 septembre dernier. Des motards de la brigade départementale de sécurité routière ont stoppé un Audi Q7 roulant sur une artère principale. Au volant, un enfant de neuf ans. Son père, âgé de 53 ans, occupait le siège passager et guidait son fils en tenant le volant d’une main. Les policiers, qui patrouillaient dans le secteur, n’en ont pas cru leurs yeux.

Le ressortissant d’origine roumaine a immédiatement été placé en garde à vue. Les forces de l’ordre ont souligné avoir évité le pire dans cette affaire qui aurait pu tourner au drame. Faire conduire un enfant sur une voie publique expose les autres usagers à un danger considérable. Le véhicule, un SUV imposant, circulait au milieu de la circulation marseillaise sans que le jeune garçon ne dispose d’aucune maîtrise réelle du véhicule.

Une comparution en janvier

Le père comparaîtra devant la justice en janvier prochain dans le cadre d’une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité. Cette procédure permet un jugement accéléré lorsque les faits sont établis et reconnus par le mis en cause. L’homme devra répondre de sa responsabilité dans cette mise en danger délibérée de son enfant et des autres usagers de la route.