Décès d’un enfant après une exposition prolongée à la chaleur dans un véhicule à Marseille

Un enfant de 18 mois est mort après avoir été retrouvé en état d’hyperthermie dans une voiture stationnée à Marseille, ont indiqué vendredi des sources concordantes. Le drame s’est produit sur le parking du campus hospitalier de la Timone, dans un contexte de températures particulièrement élevées. Selon les premiers éléments, le nourrisson a été découvert seul dans le véhicule en début d’après-midi, alors que la chaleur extérieure était déjà importante, ce qui a rapidement entraîné une montée extrême de la température à l’intérieur de l’habitacle. L’université a confirmé le décès sans préciser l’heure exacte à laquelle il est survenu.

Un contexte de fortes températures

Alertés peu avant 14 heures, les marins-pompiers sont intervenus rapidement pour prendre en charge l’enfant, en état critique au moment de leur arrivée. Il a été transporté en urgence vers les services pédiatriques de l’hôpital, où les équipes médicales ont tenté de le réanimer. Malgré ces efforts, le nourrisson n’a pas survécu, ont indiqué les secours.

Les faits interviennent alors qu’un épisode caniculaire touche une grande partie du territoire, avec des températures élevées qui accentuent fortement les risques d’hyperthermie, en particulier dans les véhicules fermés. En quelques minutes, la température intérieure peut atteindre des niveaux dangereux, même si la voiture est stationnée à l’ombre ou pour une durée limitée.