Anouchka Delon officialise sa relation avec l’avocat Frank Berton, de 28 ans son aîné

Anouchka Delon officialise sa relation avec l'avocat Frank Berton par des photos sur Instagram, mettant fin aux rumeurs. Âgée de 35 ans, elle s'est rapprochée de Berton, 28 ans son aîné, au début de l'année 2024, l'avocat l'accompagnant dans ses conflits familiaux, notamment après le décès de son père.

Anouchka Delon ne cache plus sa relation avec Frank Berton. La fille d’Alain Delon, âgée de 35 ans, a publié plusieurs photos de vacances sur Instagram sur lesquelles elle apparaît particulièrement proche du célèbre avocat pénaliste, âgé de 28 ans de plus qu’elle. Sur plusieurs clichés, Anouchka Delon et Frank Berton apparaissent souriants, enlacés et très complices. Une publication qui met fin aux rumeurs entourant leur relation et marque leur première véritable apparition publique en tant que couple.

Des photos de vacances qui officialisent leur histoire

Jusqu’à présent, Anouchka Delon et Frank Berton avaient conservé une grande discrétion sur leur vie privée. Leur relation était toutefois évoquée depuis plusieurs mois. Les deux intéressés se seraient rapprochés au début de l’année 2024, alors qu’Anouchka Delon traversait une période particulièrement difficile sur le plan familial. Frank Berton était devenu l’un de ses conseils dans les différents dossiers judiciaires liés aux tensions opposant les enfants d’Alain Delon. Cette relation professionnelle aurait progressivement évolué vers une relation personnelle. En publiant désormais elle-même des images aux côtés de l’avocat, Anouchka Delon choisit de ne plus cacher leur proximité.

Frank Berton a accompagné Anouchka Delon dans ses conflits familiaux

Le rapprochement entre Anouchka Delon et Frank Berton est intervenu pendant la période de fortes tensions qui a précédé la mort d’Alain Delon, décédé le 18 août 2024 à l’âge de 88 ans. Pendant plusieurs mois, les relations entre Anouchka et ses frères, Anthony et Alain-Fabien Delon, s’étaient considérablement dégradées. Accusations publiques, procédures judiciaires et désaccords autour de la santé et de la prise en charge de leur père avaient alimenté un conflit familial particulièrement exposé médiatiquement. Frank Berton avait alors accompagné Anouchka Delon sur le terrain judiciaire au cours de plusieurs épisodes de cette bataille familiale.

Un avocat pénaliste habitué aux grandes affaires

Frank Berton est l’un des avocats pénalistes français les plus connus. Au cours de sa carrière, il a participé à plusieurs procédures judiciaires particulièrement médiatisées. Il a notamment fait partie des avocats de Salah Abdeslam et a également travaillé dans le dossier dit « Air Cocaïne ». Sa carrière l’a conduit à défendre de nombreux accusés dans des affaires criminelles françaises et internationales. Son histoire avec Anouchka Delon mêle donc à l’origine relation professionnelle et proximité née au cours d’une période particulièrement éprouvante pour la comédienne.

Anouchka Delon séparée de Julien Dereims

Cette nouvelle relation intervient après la séparation d’Anouchka Delon et de Julien Dereims. Les deux comédiens avaient partagé de nombreuses années de vie commune et sont les parents d’un garçon, Lino, né en février 2020. Longtemps très discrète sur sa vie sentimentale, la fille d’Alain Delon avait vécu avec Julien Dereims loin de l’exposition permanente entourant la famille Delon. Sa relation avec Frank Berton marque donc un nouveau chapitre personnel pour Anouchka Delon, près de deux ans après la disparition de son père et après une période familiale particulièrement agitée.

Une relation désormais assumée publiquement

Les photos publiées sur Instagram changent désormais la situation. Alors que leur histoire était jusqu’ici principalement alimentée par les rumeurs et les révélations sur leur rapprochement, Anouchka Delon choisit cette fois d’apparaître elle-même aux côtés de Frank Berton. Sourires, gestes tendres et proximité affichée : les clichés ne laissent guère de doute sur la nature de leur relation. À 35 ans, Anouchka Delon assume ainsi publiquement son histoire avec l’un des pénalistes français les plus réputés, de 28 ans son aîné.