Chlore et peau : quels effets après une baignade en piscine ?

Le chlore, utilisé pour désinfecter les piscines, ne pose pas de risque majeur pour la peau en concentrations normales, mais peut causer irritation et sécheresse, surtout chez les personnes sensibles. Des conseils incluent la douche avant baignade, un rinçage à l'eau douce et l'application de crème hydratante après.

Le chlore utilisé dans les piscines permet de limiter la prolifération des bactéries et de réduire le risque de transmission de certaines infections. Aux concentrations normalement autorisées, il ne représente pas un danger majeur pour une peau saine. Une exposition répétée ou prolongée peut toutefois altérer le film hydrolipidique qui protège l’épiderme, provoquant une sensation de tiraillement, une sécheresse, des démangeaisons ou des rougeurs après la baignade.

Les personnes ayant une peau sensible, un eczéma, une dermatite atopique ou certaines allergies sont davantage exposées aux irritations. Les réactions attribuées au chlore ne correspondent d’ailleurs pas toujours à une véritable allergie : elles sont souvent liées à son effet desséchant ou aux chloramines formées par le contact du produit avec la sueur et d’autres matières organiques. Une eau mal équilibrée peut également augmenter l’inconfort cutané et irriter les yeux ou les voies respiratoires.

Avant la baignade, il est conseillé de prendre une douche afin d’humidifier la peau et de limiter l’absorption de l’eau chlorée. Après être sorti du bassin, il faut se rincer soigneusement à l’eau douce, utiliser un produit lavant doux et sécher la peau sans la frotter. L’application d’une crème hydratante ou émolliente permet ensuite de restaurer la barrière cutanée. L’Assurance maladie recommande notamment ce rinçage et cette hydratation aux personnes sujettes à l’eczéma. Ameli

La piscine doit être temporairement évitée en présence d’une plaie ouverte, d’une irritation importante, d’une infection cutanée ou d’un tatouage encore en cours de cicatrisation. Si des plaques rouges, des brûlures, des fissures ou des démangeaisons persistent malgré le rinçage et l’hydratation, il est préférable de demander conseil à un médecin ou à un dermatologue. Une consultation rapide est nécessaire si les lésions s’étendent, deviennent douloureuses, présentent des signes d’infection ou s’accompagnent de difficultés respiratoires.