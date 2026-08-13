Meurthe-et-Moselle : les urgences de l’hôpital de Val de Briey fermées pendant 11 jours

Meurthe-et-Moselle : les urgences de l’hôpital de Val de Briey fermées pendant onze jours

Les urgences de l'hôpital Maillot à Val de Briey sont fermées pendant onze jours en raison d'un manque de personnel, un fait inédit pour l'établissement. Les habitants doivent se tourner vers leur médecin traitant ou appeler le 15 en cas d’urgence. La réouverture des services est prévue pour le 25 août.

Les urgences de l’hôpital Maillot à Val de Briey seront fermées pendant onze jours à compter de vendredi, en raison d’un manque de personnel. Il s’agit de la plus longue interruption jamais décidée pour ce service, selon la direction de l’établissement.

Pendant la fermeture, les habitants sont invités à contacter en priorité leur médecin traitant. En l’absence de solution disponible, ils devront appeler le 15 avant tout déplacement vers un service d’urgence. Une organisation particulière a été mise en place avec l’Agence régionale de santé Grand Est et les Samu de Meurthe-et-Moselle, de Moselle et de Meuse.

Une précédente fermeture en juillet

L’hôpital de Val de Briey avait déjà dû suspendre l’accueil de ses urgences pendant 24 heures au mois de juillet. La direction avait alors évoqué une difficulté aiguë et ponctuelle concernant les effectifs médicaux.

Le service doit reprendre son fonctionnement normal mardi 25 août à 9 heures. Les autres activités de l’hôpital, notamment la maternité, continueront d’accueillir les patients selon leur organisation habituelle.