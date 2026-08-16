Revolut : des clients français signalent des clôtures soudaines de comptes

Des clients français de Revolut signalent des fermetures inattendues de comptes, sans explication claire et avec des délais variables pour récupérer leurs fonds. Bien que la société renforce sa présence en France, aucune preuve d’une campagne de fermeture massive n’est encore confirmée, ni d’un lien direct avec son agrément bancaire en cours.

Depuis plusieurs jours, des clients français de Revolut affirment avoir reçu une notification annonçant la fermeture prochaine de leur compte, parfois sans explication détaillée. Ces témoignages, principalement diffusés sur les réseaux sociaux et les plateformes d’entraide, font état de délais variables pour récupérer les fonds et transférer les opérations récurrentes vers une autre banque. Aucune donnée publique ne permet cependant, à ce stade, de mesurer l’ampleur du phénomène ou de confirmer l’existence d’une campagne massive de clôtures.

Ces signalements interviennent alors que Revolut renforce son implantation en France. La banque numérique dispose d’une succursale française de Revolut Bank UAB et a demandé un agrément bancaire national afin de proposer davantage de produits locaux. Cette évolution ne signifie donc pas encore que Revolut possède une licence bancaire française indépendante. La société, qui revendiquait huit millions de clients dans l’Hexagone en juillet 2026, cherche à faire de la France son principal centre pour l’Europe de l’Ouest.

Des contrôles réglementaires potentiellement renforcés

Une vague de vérifications pourrait être liée à l’actualisation des dossiers clients, aux obligations de lutte contre le blanchiment, à la détection de transactions inhabituelles ou au contrôle de la résidence fiscale. Revolut n’a toutefois pas publiquement établi de lien entre son implantation française et les clôtures rapportées. Selon ses conditions générales françaises, la banque peut résilier un compte avec un préavis de deux mois ou immédiatement dans certaines situations, notamment lorsqu’elle soupçonne une utilisation illégale ou constate que des informations inexactes ont été fournies.

Les clients concernés doivent conserver les courriels reçus, télécharger leurs relevés et transférer rapidement leur solde vers un compte à leur nom. Ils peuvent demander des explications au service d’assistance depuis l’application et déposer une réclamation écrite si la réponse obtenue leur paraît insuffisante. Pour parler véritablement d’une vague nationale provoquée par le changement de statut de Revolut en France, il faudrait néanmoins disposer du nombre de comptes fermés, des motifs invoqués et d’une réponse officielle de l’établissement.