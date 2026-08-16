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Seine-Saint-Denis : un jeune homme tué à Bondy, la piste du narchomicide privilégiée

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Seine-Saint-Denis : un jeune homme tué à Bondy, la piste du narchomicide privilégiée
Seine-Saint-Denis : un jeune homme tué à Bondy, la piste du narchomicide privilégiée

Un jeune homme de 24 ans a été retrouvé mort dimanche matin dans une rue de Bondy, en Seine-Saint-Denis. La victime, née en 2002, aurait été tuée à l’arme blanche au cours de la nuit de samedi à dimanche. Son corps a été découvert par une riveraine entre 6 heures et 7 heures, avant l’arrivée des secours et des forces de l’ordre sur les lieux.

Selon une source policière, l’homicide volontaire s’est produit sur un point de vente de stupéfiants. Cette localisation conduit les autorités à privilégier la piste d’un meurtre lié au trafic de drogue. Le parquet de Bobigny évoque ainsi un « très probable narchomicide », même si le mobile exact doit encore être confirmé par les investigations.

La brigade criminelle chargée de l’enquête

Aucun suspect n’avait été interpellé dans les premières heures suivant la découverte du corps. Les enquêteurs doivent désormais reconstituer le déroulement de l’agression, déterminer l’heure précise de la mort et identifier les personnes qui se trouvaient dans le secteur pendant la nuit. Le profil de la victime et ses éventuels liens avec le point de deal seront également examinés.

L’enquête a été confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris, spécialisée dans les homicides les plus graves. Les policiers pourront notamment s’appuyer sur les témoignages du voisinage, les constatations médico-légales et les éventuelles images de vidéosurveillance disponibles. Ces éléments devront permettre d’identifier l’auteur ou les auteurs de l’attaque et de confirmer définitivement la piste du narcotrafic.

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