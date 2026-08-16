Val-de-Marne : un faux agent des eaux et deux faux policiers dérobent plus de 110 000 euros

Un homme de Villejuif se fait subtiliser plus de 110 000 euros par un trio de voleurs. Se faisant passer pour un agent des eaux et des policiers, ils l'ont manipulé pour accéder à son domicile et à son coffre-fort, contenant une précieuse collection. Ce vol s'inscrit dans une série d'escroqueries similaires dans la région.

Un habitant de Villejuif a été victime d’un vol à la fausse qualité, jeudi 13 août, à son domicile. Vers 11 heures, un homme se présentant comme un agent des eaux s’est présenté devant le portail de son pavillon en prétextant une coupure d’alimentation. Après avoir obtenu l’autorisation d’entrer dans le logement, il aurait profité de la situation pour dérober plusieurs objets.

Quelques instants plus tard, deux autres hommes se faisant passer pour des policiers sont arrivés sur place. Ils ont simulé l’interpellation du prétendu agent des eaux, qui était en réalité leur complice, afin de gagner la confiance du propriétaire. Les faux fonctionnaires ont ensuite évoqué une saisie judiciaire et convaincu la victime de leur remettre la clé de son coffre-fort.

Deux mille pièces de collection emportées

Le coffre contenait environ 2 000 pièces de collection, parmi lesquelles figuraient 160 pièces Napoléon. Après s’être emparés de l’ensemble, les trois malfaiteurs ont pris la fuite. Le préjudice total est estimé à plus de 110 000 euros. Le stratagème employé repose sur une organisation précise, chaque membre du groupe jouant un rôle destiné à rassurer la victime et à détourner son attention.

Plusieurs vols comparables ont récemment été signalés en région parisienne. En janvier, une octogénaire de Nogent-sur-Marne avait été dépouillée de bijoux estimés à 400 000 euros par des individus utilisant une méthode similaire. Quelques jours auparavant, un faux plombier et un faux policier avaient également trompé une femme âgée à Paris, causant un préjudice supérieur à 200 000 euros.