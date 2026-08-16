Marseille : un homme sous OQTF recherché après l’agression de son ancienne compagne

Un homme de 40 ans est recherché après avoir gravement blessé son ancienne compagne avec une lame de rasoir à Marseille, devant leurs cinq enfants. La victime, hospitalisée en réanimation, voit son état s'améliorer, tandis que l'auteur présumé, connu des autorités, a pris la fuite et est sous OQTF.

Un homme de 40 ans est activement recherché après avoir grièvement blessé son ancienne compagne, samedi matin, dans le 15e arrondissement de Marseille. L’agression s’est déroulée vers 10 h 30 sur la voie publique.

La victime a été atteinte à la gorge avec une lame de rasoir. Transportée à l’hôpital et admise en réanimation, elle avait initialement un pronostic vital engagé. Son état s’est depuis amélioré et ses jours ne seraient désormais plus en danger.

Les cinq enfants du couple présents

Les cinq enfants mineurs du couple auraient assisté à l’agression. Aucun d’entre eux n’a été blessé. Les circonstances exactes des faits ainsi que les événements ayant précédé l’attaque doivent encore être déterminés par les enquêteurs.

L’auteur présumé, de nationalité algérienne, aurait pris la fuite après les faits. Selon une source proche du dossier, il est connu des services de police et visé par une obligation de quitter le territoire français. Les recherches se poursuivent pour tenter de le localiser et de l’interpeller.