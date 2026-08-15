Près de Lyon : un adolescent de 16 ans grièvement blessé par balle

Un adolescent de 16 ans est gravement blessé par balle à Villeurbanne, touché à l'abdomen et à un mollet. Deux individus sur trottinette ont ouvert le feu avant de s'enfuir. Une enquête pour tentative de meurtre est en cours, avec un déploiement de renforts policiers dans le quartier.

Un adolescent de 16 ans a été grièvement blessé par balle dans la nuit de vendredi à samedi à Villeurbanne, près de Lyon. Touchée à l’abdomen et à un mollet, la victime a été transportée à l’hôpital Édouard-Herriot avec un pronostic vital engagé.

La fusillade s’est produite vers 1 heure du matin sur la voie publique, dans le quartier de Grandclément. Selon une source proche du dossier, deux individus circulant à trottinette auraient ouvert le feu avec une arme longue et une arme de poing avant de prendre la fuite. Deux étuis de calibres 7,62 mm et 7,65 mm ont été retrouvés sur place.

Des renforts policiers déployés pendant le week-end

Une enquête pour tentative de meurtre en bande organisée, transport et détention d’arme ainsi qu’association de malfaiteurs a été ouverte. Les investigations ont été confiées à la division de la criminalité organisée et spécialisée du Rhône. Les circonstances précises de l’attaque et le profil de la victime restent à déterminer.

Le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a annoncé le déploiement de renforts de CRS pendant tout le week-end à Grandclément, aux Buers et dans le quartier lyonnais de la Guillotière. Une autre fusillade, sans victime, s’est produite au même moment dans ce dernier secteur. Deux suspects ont été interpellés alors qu’ils tentaient de prendre la fuite.