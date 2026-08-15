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Quels aliments donner à son chien pendant l’été ?

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Quels aliments donner à son chien pendant l’été ?
Quels aliments donner à son chien pendant l’été ?

Lorsque les températures augmentent, le chien peut perdre légèrement l’appétit tout en ayant davantage besoin de s’hydrater. Il faut continuer à lui proposer une alimentation complète, adaptée à son âge, à son poids et à son état de santé, en servant éventuellement ses repas pendant les heures les plus fraîches. L’eau propre et fraîche doit rester accessible en permanence, sans être glacée.

La pâtée constitue une option intéressante en été en raison de sa forte teneur en eau. Pour un chien habitué aux croquettes, celles-ci peuvent être légèrement humidifiées, à condition de retirer rapidement les restes pour éviter la prolifération de bactéries. Tout changement d’alimentation doit rester progressif afin de prévenir les troubles digestifs.

Des fruits et légumes à proposer avec modération

Certains aliments frais peuvent être donnés ponctuellement comme friandises, notamment la pastèque sans pépins ni écorce, le concombre, la carotte, la courgette cuite ou quelques morceaux de pomme sans pépins. Ils doivent être servis nature, en petites quantités, et ne jamais remplacer une alimentation équilibrée. Des portions adaptées peuvent aussi être placées brièvement au congélateur pour offrir une collation rafraîchissante.

Plusieurs produits restent dangereux, même en été : chocolat, raisin frais ou sec, avocat, oignon, ail, alcool, café et préparations contenant du xylitol. Les aliments gras, salés ou épicés ainsi que les os cuits sont également à éviter. En cas de vomissements, de diarrhée, de fatigue inhabituelle ou de refus prolongé de s’alimenter, il est recommandé de consulter rapidement un vétérinaire.

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