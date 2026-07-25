Des scientifiques lancent « OnlyMarms » sur OnlyFans pour financer leurs recherches sur les marmottes

Des chercheurs de l'Université de Californie lancent « OnlyMarms » sur OnlyFans pour financer leur étude de longue date sur les marmottes à ventre jaune, menacée par la diminution des financements publics. Ce projet propose des vidéos pédagogiques, visant à sensibiliser le public tout en espérant générer des fonds malgré des revenus encore modestes.

Face à la réduction des financements publics consacrés à la recherche scientifique aux États-Unis, une équipe de chercheurs de l’Université de Californie a trouvé une solution pour le moins inattendue : ouvrir un compte sur la plateforme OnlyFans. Baptisée « OnlyMarms », cette initiative propose aux internautes des vidéos exclusives de marmottes afin de récolter des fonds pour poursuivre un programme scientifique lancé en 1962.

Le projet est dirigé par le professeur Daniel Blumstein, spécialiste de l’écologie et de la biologie évolutive. Depuis plus de six décennies, son équipe étudie les marmottes à ventre jaune dans les Rocheuses, près de Crested Butte, dans le Colorado. Il s’agit de l’une des plus anciennes études continues au monde consacrées à des mammifères identifiés individuellement.

Une collecte de fonds née de la baisse des financements

Selon les chercheurs, la diminution des financements fédéraux met en péril la poursuite de ces travaux de longue haleine. Le compte OnlyMarms est ainsi présenté comme une tentative originale de financer les dépenses courantes du programme, même si les scientifiques reconnaissent que cette solution ne pourra pas remplacer les aides publiques qui soutiennent la recherche américaine depuis plusieurs décennies.

Contrairement à l’image souvent associée à OnlyFans, les contenus publiés sont avant tout pédagogiques. Les abonnés peuvent observer les marmottes jouer, creuser leurs terriers, transporter de la végétation ou interagir entre elles. Les chercheurs promettent également de diffuser des images des jeunes marmottes afin de sensibiliser le public à leur comportement et à leur environnement.

Une initiative qui attire la curiosité

Depuis son lancement, la page a suscité un certain intérêt, avec plusieurs centaines de visites et quelques dizaines d’abonnés. Les revenus générés restent toutefois modestes, notamment en raison des commissions prélevées par la plateforme et de la fiscalité applicable aux recettes.

Au-delà de l’aspect financier, les chercheurs voient dans cette initiative un moyen de mieux faire connaître leurs travaux et de sensibiliser le grand public à la recherche sur le comportement animal ainsi qu’aux effets du changement climatique sur les populations de marmottes. Une démarche insolite qui illustre les difficultés croissantes rencontrées par certains laboratoires pour assurer le financement de leurs recherches de long terme.