Une baleine de dix mètres retrouvée échouée sur une plage de l’île de Ré

Une baleine de dix mètres de long s’est échouée puis est morte sur une plage de l’île de Ré, en Charente-Maritime. L’animal, découvert vendredi soir à Rivedoux-Plage, a mobilisé les autorités et les spécialistes du réseau national d’échouages, qui évoquent un événement particulièrement rare sur ce secteur du littoral atlantique.

Le cétacé a été identifié comme un rorqual commun, la deuxième plus grande espèce de baleine au monde après la baleine bleue. Selon les spécialistes, l’animal, une femelle, avait été aperçu à proximité des côtes dans l’après-midi avant de s’échouer vivant sur la plage. Son état n’a toutefois pas permis une intervention de sauvetage durant la nuit et le mammifère est décédé peu après.

Le troisième cas observé en plus d’un siècle

Pour les experts, cet échouage constitue un phénomène exceptionnel. Il s’agit seulement du troisième cas recensé sur l’île de Ré pour cette espèce, après des précédents observés en 1920 puis en 2017. Depuis le début des relevés effectués par le réseau national d’échouages, le nombre de rorquals communs retrouvés sur les côtes françaises varie généralement entre un et treize individus par an.

La carcasse, estimée à environ douze tonnes, a été évacuée samedi à l’aide d’un camion-grue avant d’être transportée pour subir une autopsie. Les analyses devront permettre de déterminer les causes exactes de la mort et de l’échouage de l’animal. Selon les données de l’observatoire Pelagis, aucun échouage de rorqual commun n’avait été signalé sur les côtes françaises depuis 2023.