Évasion de Ganito : un surveillant pénitentiaire écroué dans l’enquête sur la fuite de Villepinte

L’enquête sur l’évasion spectaculaire d’Ilyas Kherbouch, surnommé « Ganito », continue de révéler de nouvelles ramifications. Un surveillant de la maison d’arrêt de Villepinte, en Seine-Saint-Denis, a été mis en examen puis placé en détention provisoire dans le cadre de cette affaire, a annoncé le parquet de Paris.

L’agent pénitentiaire est poursuivi pour plusieurs infractions, dont faux et usage de faux dans un document administratif, corruption passive, aide à l’évasion par gardien, évasion en bande organisée et association de malfaiteurs. Conformément aux réquisitions du parquet, il a été incarcéré à la prison de la Santé, à Paris, dans l’attente de la poursuite des investigations.

L’enquête remonte la piste des complicités

Le 7 mars dernier, Ilyas Kherbouch avait réussi à s’évader de la prison de Villepinte grâce à un stratagème particulièrement élaboré. Trois complices avaient participé à l’opération, dont deux individus se faisant passer pour des policiers venus extraire le détenu dans le cadre d’une prétendue garde à vue. De faux documents judiciaires avaient permis de tromper les contrôles avant que l’évasion ne soit découverte près de quarante-huit heures plus tard.

Avec cette nouvelle mise en examen, six personnes sont désormais poursuivies dans ce dossier confié à la Juridiction interrégionale spécialisée de Paris. Après sa fuite, le détenu, connu pour plusieurs affaires de home-jackings violents, avait séjourné aux Pays-Bas avant d’être interpellé le 20 mars dans le sud de la France. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer précisément le rôle joué par le surveillant pénitentiaire dans la préparation et l’exécution de cette évasion.