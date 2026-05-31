Hantavirus : le navire de croisière MV Hondius autorisé à reprendre ses activités après sa désinfection

Le navire de croisière MV Hondius, immobilisé après l’apparition d’un foyer d’hantavirus à bord ayant provoqué la mort de trois passagers, a obtenu l’autorisation de reprendre la mer. Les autorités sanitaires néerlandaises ont annoncé samedi que le paquebot ne présentait plus de risque pour la santé publique à l’issue d’une vaste opération de nettoyage et de désinfection.

L’agence municipale de santé de Rotterdam a indiqué que les inspections finales réalisées par des spécialistes de la prévention des infections avaient confirmé l’efficacité des mesures sanitaires mises en œuvre. Les experts ont conclu que le nettoyage du navire avait été réalisé conformément aux protocoles établis et qu’aucun obstacle ne s’opposait désormais à son retour en service.

Trois décès liés à l’épidémie

Le MV Hondius, exploité par la compagnie Oceanwide Expeditions, effectuait une croisière entre Ushuaïa, en Argentine, et l’archipel du Cap-Vert lorsque plusieurs cas d’hantavirus ont été détectés à bord. Les passagers avaient alors été évacués à Tenerife, aux Canaries, avant d’être rapatriés vers leurs pays respectifs. Le navire avait ensuite rejoint Rotterdam le 18 mai, tandis que l’équipage restant était placé en quarantaine.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, cet épisode a entraîné à ce jour treize cas confirmés ou probables d’infection, dont trois décès. Oceanwide Expeditions a annoncé que le MV Hondius reprendrait son programme de croisières à compter du 13 juin, marquant ainsi la fin d’un incident sanitaire qui avait suscité une vive inquiétude au niveau international.