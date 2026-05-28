Le déficit de la Sécurité sociale pourrait dépasser 23 milliards d’euros en 2026, selon un rapport de la commission des comptes de la Sécurité sociale

Le déficit de la Sécurité sociale devrait être nettement plus important que prévu en 2026, selon le rapport de printemps de la commission des comptes de la Sécurité sociale. Le document évoque un déficit pouvant atteindre 23,2 milliards d’euros, soit une dégradation de 3,8 milliards par rapport aux 19,4 milliards inscrits dans le budget voté par le Parlement en décembre.

Cette aggravation s’explique principalement par le ralentissement économique et les tensions internationales, notamment la hausse des prix du pétrole liée au contexte géopolitique au Moyen-Orient.

Une situation budgétaire plus fragile que prévu

Le rapport estime que le déficit représenterait environ 0,8 point de PIB. Les projections actuelles reposent sur une croissance économique limitée à 0,9 % en 2026 et une inflation estimée à 1,6 %.

Les experts de la commission tablent sur un baril de pétrole maintenu autour de 100 dollars jusqu’à la fin du mois de mai avant un retour progressif vers 80 dollars d’ici fin 2026. Mais ils préviennent qu’une aggravation du conflit au Moyen-Orient pourrait encore détériorer les comptes publics.

Selon le document, une hausse durable des prix de l’énergie et des produits importés pèserait fortement sur la croissance française tout en alimentant une inflation plus élevée.

Le gouvernement tente de limiter la dérive

Le rapport précise toutefois que cette estimation de 23,2 milliards d’euros n’intègre pas encore les effets du gel des allégements généraux de charges patronales annoncé récemment par le gouvernement.

Cette mesure vise à compenser l’impact budgétaire de la hausse du SMIC prévue au 1er juin. Si ce gel est pleinement pris en compte, le déficit serait ramené à environ 20,4 milliards d’euros, soit une dégradation plus limitée d’un milliard par rapport aux prévisions initiales.

La commission des comptes de la Sécurité sociale, présidée par le ministre chargé de la Sécurité sociale, réunit parlementaires, partenaires sociaux et responsables des principales caisses. Ses analyses servent de référence pour évaluer l’état financier du système social français.