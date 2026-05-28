Mark Zuckerberg mise sur l’IA pour accélérer la découverte de nouveaux traitements

Mark Zuckerberg et son épouse Priscilla Chan ont présenté mercredi un vaste atlas de protéines développé grâce à l’intelligence artificielle par leur organisation de recherche Biohub. Ce nouvel outil vise à accélérer les découvertes biomédicales et le développement de futurs traitements contre certaines maladies graves.

Conçu comme un moteur de recherche scientifique, le système permet d’analyser et de prédire le fonctionnement de protéines à partir de milliards de séquences génétiques. Les chercheurs espèrent ainsi réduire considérablement le temps nécessaire à la création de nouvelles molécules thérapeutiques.

Une nouvelle étape dans la recherche médicale assistée par IA

Selon Biohub, certaines molécules ont pu être conçues en quelques jours seulement grâce au modèle d’intelligence artificielle, contre plusieurs mois voire plusieurs années avec les méthodes classiques. L’organisation affirme que les premiers tests en laboratoire montrent des résultats prometteurs, notamment dans la lutte contre certains cancers et maladies auto-immunes.