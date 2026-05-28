Un incendie dans une école au Kenya fait au moins 15 morts parmi des élèves

Un incendie survenu dans la nuit de jeudi à vendredi dans une école secondaire de filles au Kenya a causé la mort d’au moins 15 élèves, selon la police locale.

Le feu a ravagé un dortoir de l’établissement Utumishi Girls’ Academy, situé dans la ville de Gilgil, dans le comté de Nakuru, dans la vallée du Rift. Les autorités ont indiqué qu’un nombre indéterminé d’élèves ont également été blessées.

D’après un rapport du commissariat de police de Gilgil consulté par Reuters, la cause de l’incendie n’est pas encore connue. Les secours et les forces de l’ordre étaient toujours déployés sur place pour tenter de retrouver d’éventuelles survivantes et sécuriser la zone.

Des images diffusées par les médias locaux montrent des vitres brisées, des murs noircis par la fumée et des dégâts importants à l’intérieur du bâtiment.

Les incendies dans les établissements scolaires restent un problème récurrent au Kenya. Le pays a déjà connu de nombreux cas d’incendies criminels dans des internats, parfois liés à des protestations d’élèves contre les conditions de vie ou la discipline.

Les autorités ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes du drame et d’identifier d’éventuelles responsabilités.