Que Choisir accuse la grande distribution de gonfler les prix du bio

L’association de consommateurs Que Choisir accuse les grandes enseignes alimentaires de pratiquer des marges excessives sur les fruits et légumes biologiques. Dans une étude publiée mercredi, l’organisation affirme que les marges appliquées sur le bio seraient en moyenne 81 % plus élevées que celles pratiquées sur les produits conventionnels.

L’enquête s’appuie sur un panier de 24 fruits et légumes analysés à partir de données du Réseau des Nouvelles des Marchés, placé sous la tutelle du ministère de l’Agriculture. Selon l’association, l’écart entre le prix payé aux producteurs et celui facturé aux consommateurs serait particulièrement important sur certains produits biologiques, notamment les tomates.

Les distributeurs contestent les accusations

Que Choisir estime que cette politique tarifaire pénalise à la fois les consommateurs et les agriculteurs engagés dans le bio, tout en freinant l’accès à une alimentation jugée plus saine. L’association dénonce une stratégie consistant à compenser les faibles marges réalisées sur certains produits industriels par des prix plus élevés sur les produits frais biologiques.

La Fédération du commerce et de la distribution rejette toutefois ces accusations. Elle affirme que les coûts plus importants liés à la production biologique, à la logistique et à la conservation expliquent en grande partie les écarts de prix observés. Les distributeurs rappellent également qu’il faut distinguer marge brute et bénéfice réel réalisé sur ces produits.