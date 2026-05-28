Près de 300 Ghanéens rapatriés d’Afrique du Sud après des tensions anti-immigrés

Près de 300 ressortissants ghanéens ont été rapatriés depuis l’Afrique du Sud vers le Ghana à la suite d’une série de manifestations et de tensions anti-immigrants, selon des informations rapportées par Reuters.

Le groupe, qui incluait des enfants, a quitté Johannesburg pour Accra dans le cadre d’un dispositif de rapatriement volontaire organisé en coordination avec les autorités des deux pays. Plusieurs personnes concernées ont indiqué ne plus se sentir en sécurité en Afrique du Sud.

Les autorités sud-africaines ont précisé travailler avec leurs homologues ghanéens sur une liste d’environ 800 personnes ayant exprimé le souhait de quitter le pays. Elles ont également indiqué que la majorité des rapatriés ne disposaient pas de statut de séjour régulier.

Un responsable de l’immigration sud-africaine a déclaré que, sur les 300 personnes rapatriées, seules une dizaine seraient en situation régulière, les autres ne respectant pas les règles d’immigration en vigueur.

L’ambassade du Ghana à Pretoria a délivré des documents de voyage d’urgence afin de faciliter le retour des ressortissants concernés.

Les autorités des deux pays affirment vouloir poursuivre leur coopération, tout en appelant au respect des lois migratoires et à la prévention des violences xénophobes.