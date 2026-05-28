Suisse : trois blessés dans une attaque au couteau à la gare de Winterthour

Un Suisse de 31 ans a blessé trois personnes à l’arme blanche jeudi matin dans une gare proche de Zurich avant d’être interpellé.

Trois personnes ont été blessées jeudi matin à l’arme blanche dans la gare de Winterthour, située à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Zurich. L’attaque s’est déroulée peu après 8h30, selon la police cantonale zurichoise qui a confirmé l’interpellation rapide de l’assaillant. Le suspect, un ressortissant suisse âgé de 31 ans, a été arrêté par les forces de l’ordre sur place.

Une enquête en cours

Les circonstances exactes de l’agression restent floues. La police cantonale a ouvert une enquête pour déterminer les motivations de l’auteur présumé, qui n’ont pas encore été établies. Aucune information n’a été communiquée sur l’état de santé des victimes ni sur leur identité. L’incident s’est produit dans une gare ferroviaire fréquentée, sans que les autorités ne précisent si d’autres usagers ont été témoins de la scène.

Cette attaque survient dans un contexte où les agressions à l’arme blanche dans les lieux publics suscitent une inquiétude croissante en Europe. Les enquêteurs devront notamment éclaircir si l’assaillant agissait seul et s’il existe un éventuel mobile particulier derrière son geste. Les investigations se poursuivent pour reconstituer le déroulement précis des faits.