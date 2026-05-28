Les États-Unis renforcent leurs mesures pour empêcher l’entrée du virus Ebola sur leur territoire

Les autorités américaines ont annoncé qu’elles intensifiaient leurs efforts pour empêcher toute introduction du virus Ebola sur le sol des États-Unis, en lien avec une épidémie en cours en République démocratique du Congo.

Selon des responsables américains, Washington est en discussion avec le Kenya concernant la mise en place éventuelle d’un centre de quarantaine destiné aux ressortissants américains exposés au virus.

Cette stratégie vise à limiter les risques d’importation du virus, alors que les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont déjà mis en place des restrictions de voyage et renforcé les contrôles dans les aéroports.

Certains experts en santé publique ont toutefois exprimé des réserves sur ce projet, estimant qu’il serait plus efficace de permettre aux patients de rentrer directement aux États-Unis pour y être pris en charge, comme cela avait été fait lors de précédentes épidémies.

L’épidémie actuelle, causée par une souche rare du virus Ebola (Bundibugyo), a déjà provoqué des centaines de cas suspects et des dizaines de décès en RDC. L’Organisation mondiale de la santé l’a qualifiée d’urgence de santé publique internationale, soulignant la gravité de la situation et le risque de propagation régionale.

Les autorités sanitaires américaines affirment rester en alerte maximale face à l’évolution de la situation en Afrique centrale.