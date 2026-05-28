Une offre d’emploi de bergers en Chine devient virale et révèle les tensions du marché du travail

Une annonce pour recruter des bergers chargés de s’occuper d’un troupeau d’environ 3 000 moutons dans une région reculée du sud de la Mongolie est devenue virale sur les réseaux sociaux chinois, attirant une vague de candidatures inhabituelle.

L’offre, publiée par un éleveur, a généré des dizaines de millions de vues sur Weibo et suscité un fort engouement, avec plus de 700 candidatures pour seulement deux postes.

Les profils des candidats sont très variés : employés de bureau issus de grandes villes comme Shanghai ou Chongqing, ouvriers industriels, jeunes diplômés universitaires, mais aussi des travailleurs en situation de précarité ou d’épuisement professionnel.

Pour le propriétaire de la ferme, Zuo Xiaoyong, cette réaction massive a été inattendue. Il souligne que de nombreux candidats évoquent des conditions de travail difficiles dans leurs emplois actuels, des dettes ou une lassitude face à la culture du travail intensif.

Ce phénomène met en lumière les tensions du marché de l’emploi en Chine, où, malgré un chômage officiel autour de 5 %, le sous-emploi et la pression professionnelle restent élevés, notamment dans les grandes villes.