Royal Caribbean abandonne son projet de parc aquatique au Mexique après un rejet environnemental

La compagnie de croisières Royal Caribbean Cruises Ltd a renoncé à son projet de parc aquatique « Perfect Day » sur la côte caraïbe du Mexique, après le refus des autorités environnementales.

Le gouvernement mexicain a rejeté le projet en raison de son impact jugé trop important sur l’écosystème fragile de Mahahual, une zone située près de mangroves protégées et du récif mésoaméricain, le deuxième plus grand récif corallien au monde. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a confirmé que le projet ne serait pas réalisé sur ce site.

Selon le ministère de l’Environnement, le développement envisagé était trop invasif pour la région, ce qui a conduit à un refus des permis nécessaires. Le projet avait déjà suscité une forte opposition locale et de la part d’organisations environnementales, inquiètes des effets du mégatourisme sur la biodiversité marine.

Royal Caribbean a indiqué qu’elle restait ouverte à de nouvelles discussions avec les autorités mexicaines afin d’envisager une relocalisation du projet dans une zone moins sensible.