La Chine ouvre des négociations avec l’UE sur les nouvelles mesures européennes concernant l’acier

La Chine a annoncé être en discussions avec l’Union européenne au sujet des restrictions commerciales récemment mises en place sur les importations d’acier, a indiqué le ministère chinois du Commerce.

Pékin estime que ces nouvelles mesures européennes, qui limitent l’entrée d’acier en franchise de droits, pourraient affecter les échanges bilatéraux ainsi que la stabilité des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Selon le porte-parole du ministère chinois du Commerce, He Yadong, la Chine souhaite résoudre ce différend dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce et parvenir à un accord qualifié de « gagnant-gagnant ».

Les autorités chinoises affirment que ces restrictions risquent de perturber un secteur déjà sensible, alors que l’acier reste un enjeu stratégique dans les relations commerciales entre les deux puissances.

Les négociations s’inscrivent dans un contexte plus large de tensions commerciales entre Pékin et Bruxelles, notamment sur les questions industrielles et de concurrence.