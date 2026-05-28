Boeing évoque une “première tranche” de 200 avions pour la Chine, avec d’autres commandes attendues

Le constructeur aéronautique Boeing a confirmé que l’accord portant sur la vente de 200 avions à la Chine ne représente qu’un premier lot, laissant entendre que de futures commandes pourraient suivre.

Selon le PDG Kelly Ortberg, cet engagement relance les livraisons vers le marché chinois des avions monocouloirs, après près de dix ans de blocage lié aux tensions commerciales entre Washington et Pékin.

L’accord initial, conclu lors d’une récente visite politique, est inférieur aux attentes des investisseurs, qui espéraient un programme plus ambitieux pouvant atteindre environ 500 appareils. Toutefois, Boeing estime que ce premier contrat pourrait ouvrir la voie à une expansion progressive des commandes chinoises.

Des sources évoquent la possibilité que la Chine s’engage ultérieurement sur 300 à 500 avions supplémentaires, mais ces volumes restent encore incertains et dépendront de l’évolution des relations commerciales entre les deux pays.

Pour Boeing, ce retour sur le marché chinois constitue surtout un signal stratégique important, dans un contexte où la concurrence mondiale dans l’aéronautique reste très forte.