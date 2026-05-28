« Nous déléguons déjà notre pensée aux machines » : Éric Sadin tire la sonnette d’alarme sur l’IA

Philosophe reconnu pour ses travaux sur les technologies numériques, Éric Sadin alerte depuis plusieurs années sur les conséquences humaines, sociales et politiques de l’essor de l’IA. Invité hier soir de la chaîne Youtube Thinkerview, l’auteur du livre Le désert de nous-même publié aux éditions L’Échappée et déjà vendu à plus de 32.000 exemplaires, a livré une analyse approfondie des bouleversements provoqués par l’intelligence artificielle générative, qu’il considère comme un basculement majeur pour l’avenir de l’humanité.

Pour Éric Sadin, les années 2026 et 2027 marquent un moment de bascule. Selon lui, l’intelligence artificielle ne se limite plus à transformer certains usages numériques ou à automatiser des tâches secondaires : elle menace désormais directement « l’usage de nos facultés sensibles, intellectuelles et créatives ». Le philosophe estime que l’humanité risque progressivement de déléguer sa capacité à penser, écrire, créer et décider à des systèmes automatisés. Une évolution qu’il décrit comme « une rupture anthropologique », c’est-à-dire une transformation profonde de ce qui constitue l’être humain lui-même.

Une inquiétude grandissante autour de l’école et du travail

Durant cet entretien, Éric Sadin s’est particulièrement montré inquiet pour le monde de l’éducation. Il considère que l’introduction massive des intelligences artificielles génératives dans les écoles représente une erreur historique. Selon lui, ces outils menacent directement le rôle du professeur, l’apprentissage du langage, l’esprit critique et la construction de la singularité individuelle. Il affirme que l’école doit rester un lieu d’apprentissage de « l’altérité », du débat et de l’expression personnelle, loin des réponses automatiques produites par des algorithmes.

Le philosophe s’inquiète également des conséquences économiques et sociales de l’IA sur le marché de l’emploi. Il estime que les métiers intellectuels et créatifs sont désormais directement menacés par l’automatisation. Avocats, journalistes, traducteurs, enseignants ou encore créateurs culturels pourraient voir une partie importante de leurs missions remplacées par des systèmes génératifs capables de produire textes, analyses ou contenus à grande vitesse. Éric Sadin évoque même l’apparition d’un nouveau modèle économique qu’il qualifie « d’organisation à zéro humain », où l’intervention humaine deviendrait progressivement marginale dans de nombreux secteurs.

Le langage, la politique et la culture au cœur des inquiétudes

Autre sujet majeur développé lors de cet échange : la question du langage. Pour Éric Sadin, l’intelligence artificielle générative produit un langage standardisé, basé sur des probabilités et des modèles statistiques, qui risque d’appauvrir progressivement l’expression humaine. Il estime que cette évolution pourrait fragiliser la capacité des individus à formuler une pensée personnelle et nuire au débat démocratique. Selon lui, la politique elle-même pourrait être transformée par ces outils, certains responsables utilisant déjà des IA pour structurer ou rédiger leurs discours publics.

Le philosophe redoute également une « ère de l’indistinction généralisée » avec la multiplication des images, vidéos et contenus artificiels impossibles à différencier du réel. Il alerte sur les risques de manipulation de l’opinion, de désinformation et de perte de confiance dans les contenus culturels et médiatiques. Dans le secteur artistique, il craint une fragilisation profonde des auteurs, musiciens, traducteurs ou écrivains face à la montée des contenus générés automatiquement.

Une réflexion qui dépasse largement le cadre technologique

Au-delà des aspects techniques ou économiques, Éric Sadin appelle surtout à une réflexion philosophique et civilisationnelle. Selon lui, le débat sur l’intelligence artificielle ne peut pas se limiter aux questions de croissance, d’innovation ou de productivité. Il estime que l’enjeu principal concerne désormais « le devenir de notre humanité » et la place que les êtres humains souhaitent conserver dans l’organisation du monde de demain.

L’auteur considère que l’intelligence artificielle générative impose un véritable choix de société. Entre fascination technologique et préservation des capacités humaines fondamentales, il appelle à une prise de conscience collective et à une mobilisation plus forte des institutions politiques, éducatives et culturelles. Pour Éric Sadin, la question n’est plus de savoir si l’IA transformera profondément les sociétés contemporaines, mais jusqu’où les humains accepteront de déléguer leur pensée, leur créativité et leur liberté à des systèmes automatisés.