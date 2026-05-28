La justice condamne l’islamologue François Burgat pour plusieurs tweets sur le Hamas

L’islamologue François Burgat a été condamné en appel pour « apologie du terrorisme » par la cour d’appel d’Aix-en-Provence. L’ancien directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique écope d’une amende de 5 000 euros ainsi que d’une peine complémentaire de trois ans d’inéligibilité pour plusieurs publications diffusées sur le réseau social X en janvier 2024.

Cette décision marque un revirement judiciaire puisque le spécialiste de l’islam avait été relaxé en première instance un an plus tôt. La justice lui reproche notamment d’avoir relayé un communiqué du Hamas contestant un article du The New York Times consacré aux violences sexuelles commises lors des attaques du 7 octobre 2023 en Israël. Dans une autre publication, François Burgat affirmait avoir « infiniment plus de respect et de considération » pour les dirigeants du Hamas que pour ceux de l’État israélien.

Une condamnation partielle confirmée

La cour d’appel a en revanche confirmé sa relaxe concernant un autre message publié en décembre 2024 au sujet de l’assassinat de Samuel Paty. Ce tweet commentait les condamnations de deux personnes accusées d’avoir participé à une campagne de haine en ligne précédant le meurtre du professeur.

François Burgat devra également verser des dommages et intérêts à plusieurs associations, dont LICRA, l’Organisation juive européenne et Avocats sans frontières. Son avocat a dénoncé une évolution du regard porté sur son client, estimant que « ce n’est pas son discours qui a changé, mais la manière dont la société le perçoit ».