Meta lance des abonnements payants sur Instagram, Facebook et WhatsApp

Le géant américain Meta a lancé de nouvelles offres d’abonnement payantes pour ses principales applications, marquant une étape importante dans sa volonté de diversifier ses revenus au-delà de la publicité. Les utilisateurs peuvent désormais souscrire à des versions premium d’Instagram, Facebook et WhatsApp.

Les abonnements Instagram Plus et Facebook Plus sont proposés à 3,99 dollars par mois et donnent accès à des outils supplémentaires, notamment des fonctionnalités avancées d’analyse et une visibilité renforcée auprès des audiences. WhatsApp Plus, facturé 2,99 dollars mensuels, mise davantage sur la personnalisation avec des thèmes, sonneries et autocollants exclusifs.

Meta cherche de nouvelles sources de revenus

Selon Naomi Gleit, responsable des produits chez Meta, le groupe souhaite à terme réunir ces différentes offres dans une formule globale baptisée “Meta One”. Cette évolution intervient alors que l’entreprise investit massivement dans l’intelligence artificielle et cherche à rassurer les marchés financiers sur sa capacité à générer de nouveaux revenus.

Le groupe dirigé par Mark Zuckerberg prévoit de consacrer cette année plus de 125 milliards de dollars à ses infrastructures liées à l’IA, notamment dans les centres de données. L’annonce de ces nouvelles offres a été favorablement accueillie à Wall Street, où l’action Meta a progressé après leur lancement.

Meta avait déjà introduit en Europe des versions payantes sans publicité de Facebook et Instagram afin de se conformer aux règles européennes sur la protection des données personnelles.