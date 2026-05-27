Déclaration de revenus : l’échéance approche pour 36 départements

Les contribuables vivant dans les départements numérotés de 20 à 54 ont jusqu’à jeudi 28 mai à 23h59 pour valider leur déclaration de revenus en ligne. Cette nouvelle échéance concerne plusieurs millions de Français après la première vague de dates limites appliquée la semaine dernière aux départements de 01 à 19.

Sont notamment concernés les habitants de la Haute-Garonne, de la Gironde, de l’Hérault, de la Loire-Atlantique, du Finistère, de l’Isère ou encore de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse. Les contribuables peuvent encore modifier leur déclaration jusqu’à la validation finale, y compris après une première signature.

Une majoration prévue en cas de retard

Comme chaque année, l’administration fiscale rappelle que tout retard entraîne des pénalités financières. Une déclaration transmise hors délai expose automatiquement le contribuable à une majoration de 10 % du montant de l’impôt, conformément au Code général des impôts.

La campagne de déclaration des revenus 2025 a débuté le 9 avril dernier. Les échéances restent échelonnées selon les départements afin d’éviter une saturation des services fiscaux et des plateformes en ligne.