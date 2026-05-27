Malgré le cessez-le-feu, Israël intensifie ses frappes au Liban

L’armée israélienne a mené de nouvelles frappes aériennes et tirs d’artillerie contre plusieurs régions du Liban le premier jour de l’Aïd al-Adha, malgré le cessez-le-feu prolongé entre les deux parties. Les bombardements ont visé des zones de l’est et du sud du pays, accentuant les tensions dans une région déjà fragilisée par des mois d’affrontements.

Selon l’agence officielle libanaise NNA, des avions de combat israéliens ont frappé plusieurs localités de la région de Baalbek, dans l’est du Liban, ainsi que des villes du sud comme Sheba, Kalile, Barish, Dibbin et d’autres secteurs proches de Tyr, Nabatiyeh et Sidon. Des tirs d’artillerie ont également touché plusieurs villages du sud du pays. Dans l’immédiat, aucun bilan global des victimes liées aux frappes les plus récentes n’a été communiqué.

Le ministère libanais de la Santé a toutefois annoncé que les attaques israéliennes menées la veille contre plusieurs villes du sud avaient fait au moins 31 morts, parmi lesquels des enfants et des femmes, et plusieurs dizaines de blessés. Des frappes ont notamment touché Burj Shamali, Kawthariyyat al-Ruz, Habbuş, Maareke et Selaa.

L’armée libanaise a également indiqué qu’un de ses soldats avait été tué après une frappe israélienne près du barrage de Qarun, dans la Bekaa occidentale. Selon Beyrouth, plusieurs membres du personnel médical engagés dans une mission d’évacuation humanitaire auraient également perdu la vie lors de cette attaque.

Dans le même temps, Israël a diffusé de nouveaux avertissements d’évacuation visant plusieurs villes du sud du Liban. Le porte-parole de l’armée israélienne, Avichay Adraee, a appelé les habitants de plusieurs localités de la région de Nabatiyeh ainsi que de Tyr à quitter leurs domiciles avant d’éventuelles frappes contre des positions présumées du Hezbollah.

Selon des médias israéliens, le gouvernement de Benjamin Netanyahu aurait reconnu en réunion de cabinet que des pressions américaines empêchaient actuellement Israël d’étendre davantage ses frappes à Beyrouth. Le ministre israélien de la Défense, Yisrael Katz, aurait affirmé que Washington s’opposait à certaines opérations contre la capitale libanaise malgré les attaques de drones attribuées au Hezbollah.

Plusieurs analystes israéliens estiment désormais que Tel-Aviv peine à répondre efficacement aux opérations du Hezbollah tout en restant soumis aux contraintes imposées par les États-Unis. Malgré le cessez-le-feu prolongé jusqu’à début juillet, les échanges de frappes et les tensions militaires continuent de s’intensifier entre les deux camps.