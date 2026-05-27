Plus de 1,7 million de fidèles accomplissent le Hajj dans une immense ferveur à La Mecque

Plus de 1,7 million de musulmans ont accompli le pèlerinage du Hajj dans les lieux saints d’Arabie saoudite, marquant l’un des plus grands rassemblements religieux au monde. Les fidèles ont poursuivi les différents rites sacrés entre Arafat, Muzdalifah, Jamarat et la Kaaba, dans une atmosphère de dévotion intense.

Après avoir passé la journée de veille et de prière sur le mont Arafat, les pèlerins se sont rendus à Muzdalifah, où ils ont prié, récité des invocations et ramassé des pierres destinées au rituel symbolique de la lapidation du diable. À partir de minuit, des milliers de fidèles ont parcouru à pied plusieurs kilomètres jusqu’au site de Jamarat.

Sur place, les pèlerins ont jeté sept pierres sur « l’Aqaba Jamrah », un rite majeur du Hajj symbolisant le rejet du mal et de la tentation. Après cette étape, ils se sont dirigés vers la Kaaba afin d’accomplir le Tawaf, la circumambulation autour du sanctuaire sacré, ainsi que le Sa’i, qui consiste à parcourir la distance entre les collines de Safa et Marwa.

Une fois ces rites accomplis, de nombreux pèlerins se sont rasé la tête ou coupé leurs cheveux pour marquer la sortie de l’état d’Ihram, étape qui symbolise l’achèvement principal du pèlerinage. Les fidèles ayant terminé ces obligations obtiennent alors officiellement le statut de pèlerin du Hajj.

Tout au long des déplacements entre les sites saints, des représentants officiels et des bénévoles ont distribué de l’eau, des dattes et de la nourriture aux pèlerins. Les autorités saoudiennes ont également maintenu un important dispositif logistique et sécuritaire pour gérer les flux massifs de fidèles.

Les rituels doivent se poursuivre durant les jours de l’Aïd, avec de nouvelles séances de lapidation symbolique des stèles de Jamarat. Avant de quitter La Mecque, les pèlerins effectueront enfin le Tawaf d’adieu, ultime rite marquant la fin du Hajj.