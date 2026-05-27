Tensions Washington-Téhéran : la Maison Blanche dément catégoriquement un prétendu accord révélé par les médias iraniens

La Maison Blanche a fermement rejeté mercredi des informations diffusées par la télévision d’État iranienne affirmant qu’un projet de mémorandum d’entente entre les États-Unis et l’Iran était en préparation. Washington a qualifié ces informations de « fausses » et dénoncé une « fabrication complète ».

Selon les médias iraniens, un projet de cadre initial non officiel concernant un possible accord entre Téhéran et Washington aurait circulé ces derniers jours. Les détails de ce document n’ont toutefois pas été rendus publics de manière exhaustive.

Interrogée sur ces révélations, la Maison Blanche a rapidement réagi en niant toute authenticité au document évoqué par la télévision iranienne. L’administration américaine affirme qu’aucun mémorandum correspondant à cette description n’existe officiellement.

Cette affaire intervient dans un contexte de relations toujours extrêmement tendues entre les deux pays, marqué par des désaccords persistants sur le programme nucléaire iranien, les sanctions américaines et les questions de sécurité régionale.

Les échanges indirects entre Washington et Téhéran restent suivis de près par la communauté internationale, alors que toute perspective de reprise des discussions diplomatiques suscite une forte attention au Moyen-Orient et sur les marchés énergétiques mondiaux.