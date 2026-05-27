Visite rare à Pyongyang : le chef de la diplomatie singapourienne relance les échanges entre les deux Corées

Le ministre des Affaires étrangères de Singapour, Vivian Balakrishnan, s’est rendu mardi à Pyongyang pour rencontrer son homologue nord-coréenne, Choe Son Hui, lors d’un déplacement diplomatique exceptionnel. Cette visite s’inscrit dans une démarche visant à renforcer les relations bilatérales entre Singapour et la Corée du Nord, selon l’agence de presse officielle KCNA.

Les deux responsables ont échangé sur le développement des relations entre leurs pays, ainsi que sur des questions régionales et internationales, sans que davantage de détails ne soient fournis par les autorités nord-coréennes. Cette rencontre intervient dans un contexte diplomatique encore très limité entre Pyongyang et de nombreux États occidentaux et asiatiques.

Selon les informations disponibles, Vivian Balakrishnan devrait également se rendre en Corée du Sud après son passage en Corée du Nord. Ce déplacement successif dans les deux pays voisins est considéré comme rare pour un diplomate singapourien, soulignant une volonté de maintenir des canaux de dialogue ouverts avec les deux parties.

Singapour joue par ailleurs un rôle diplomatique particulier dans la région. Le pays avait notamment accueilli en 2018 le premier sommet historique entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président américain Donald Trump, un événement qui avait marqué une étape importante dans les tentatives de rapprochement entre Washington et Pyongyang.

Malgré ces efforts diplomatiques, les discussions sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne restent dans l’impasse depuis plusieurs années. La Corée du Nord n’a pas répondu aux récentes ouvertures de Donald Trump, qui a déclaré entretenir de bonnes relations avec Kim Jong Un et souhaiter de nouveaux échanges avec lui.