Le Royaume-Uni face à une “nouvelle ère d’incertitude” et à la montée des menaces hybrides, selon le renseignement britannique

Le Royaume-Uni traverse un « moment décisif » face à la multiplication des menaces émanant de ses adversaires, a déclaré la directrice du GCHQ, Anne Keast-Butler, dans un discours à venir. Selon elle, le pays évolue dans un contexte de plus en plus instable, marqué par une accélération des tensions géopolitiques et des avancées technologiques rapides.

Lors de la première conférence annuelle de l’agence de renseignement, Keast-Butler doit avertir que le monde est entré dans une « nouvelle ère d’incertitude radicale », caractérisée par une géopolitique contestée et des évolutions technologiques profondes. Elle souligne également que le risque d’erreur d’appréciation entre puissances n’a jamais été aussi élevé.

Le GCHQ, principal service britannique chargé de l’interception des communications et de la cybersécurité nationale, fait partie des trois grandes agences de renseignement du Royaume-Uni. Depuis plusieurs années, ses responsables alertent sur les menaces croissantes provenant notamment de la Russie et de la Chine.

Dans son intervention prévue à Bletchley Park, site historique du décryptage britannique durant la Seconde Guerre mondiale, la directrice du GCHQ doit également affirmer que la Russie intensifie ses activités dites « hybrides » contre le Royaume-Uni et l’Europe. Ces actions viseraient notamment les infrastructures critiques, les processus démocratiques et les chaînes d’approvisionnement.

Elle devrait enfin mettre en avant les efforts de son agence pour contrer ces menaces, notamment en perturbant les tentatives de transfert illégal de technologies occidentales, en renforçant la défense contre les cyberattaques et en luttant contre des actes de sabotage ou des opérations ciblées. Cette prise de parole illustre l’inquiétude croissante des autorités britanniques face à l’évolution des menaces sécuritaires dans un contexte international de plus en plus tendu.