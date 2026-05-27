La Russie a adopté une nouvelle loi autorisant sa Banque centrale ainsi que plusieurs grandes institutions financières, dont Sberbank, à utiliser des systèmes de défense et à armer leur personnel afin de contrer les attaques de drones, sans intervention des forces spéciales. Le texte a été publié mardi par la chambre basse du Parlement russe.

Cette mesure intervient dans un contexte de multiplication des attaques de drones visant le territoire russe depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022. Selon Moscou, ces frappes sont régulièrement attribuées aux forces ukrainiennes, qui ciblent notamment des infrastructures énergétiques afin d’affaiblir les ressources financières de la Russie.

La nouvelle législation prévoit l’installation de systèmes de défense anti-drones à proximité de sites sensibles, notamment la Banque centrale de Russie, la banque Sberbank ainsi que l’Association russe de collecte d’espèces. Le personnel de ces institutions pourra également être autorisé à porter des armes dans le cadre de la protection des installations.

Les coûts liés à ces dispositifs de sécurité seront directement pris en charge par les institutions concernées, selon des responsables parlementaires cités par les médias russes. Cette décision marque une forme de délégation de la sécurité, les entreprises étant davantage impliquées dans la protection de leurs propres infrastructures stratégiques.

Dans le même temps, des responsables économiques russes ont indiqué que les entreprises étaient prêtes à financer l’achat d’armements plus lourds et de systèmes de guerre électronique pour renforcer la défense des sites sensibles. Cette évolution illustre l’adaptation progressive de l’économie russe à un conflit qui s’inscrit dans la durée et qui touche désormais directement les centres financiers du pays.