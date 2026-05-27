Flávio Bolsonaro rencontre Donald Trump à la Maison-Blanche

Le sénateur brésilien et candidat à la présidentielle Flávio Bolsonaro a rencontré le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche, dans un contexte de campagne électorale tendue au Brésil.

Selon les informations rapportées, la rencontre s’est déroulée dans le Bureau ovale à huis clos, avant que le sénateur ne s’exprime devant la presse à Washington.

Flávio Bolsonaro, fils de l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro, cherche à relancer sa campagne après un scandale politique ayant affecté sa popularité. Il est notamment visé par des controverses liées à des demandes de financement pour un projet de film sur son père.

Lors de l’entretien, Donald Trump aurait interrogé le sénateur sur la situation de son père, condamné à 27 ans de prison dans le cadre d’une affaire liée à une tentative de coup d’État au Brésil.

Les discussions ont également porté sur les relations économiques entre les États-Unis et le Brésil, notamment les droits de douane, la lutte contre le crime organisé et l’intérêt pour les minerais stratégiques.

Cette rencontre intervient dans un contexte politique brésilien très polarisé, à l’approche d’élections nationales serrées, où les alliances internationales jouent un rôle croissant dans la stratégie des candidats.