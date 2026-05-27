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La Chine appelle à une coopération renforcée avec le Panama malgré les tensions internationales

27 mai 2026 1 minute de lecture PAR Service actualité internationale
La Chine appelle à une coopération renforcée avec le Panama malgré les tensions internationales
La Chine appelle à une coopération renforcée avec le Panama malgré les tensions internationales

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré que Pékin souhaitait approfondir sa coopération avec le Panama et que les relations bilatérales ne devraient pas être influencées par des « ingérences de tiers », selon l’agence officielle Xinhua.

Ces propos ont été tenus lors d’une rencontre avec le ministre panaméen des Affaires étrangères Javier Martínez-Acha en marge d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU à New York.

Pékin a également appelé le Panama à protéger les intérêts des entreprises chinoises opérant dans le pays, dans un contexte de sensibilité accrue autour des infrastructures stratégiques liées au canal de Panama, un axe majeur du commerce maritime mondial.

Cette déclaration intervient alors que les États-Unis exercent une pression croissante sur plusieurs pays d’Amérique latine concernant les investissements chinois dans des secteurs stratégiques comme les ports et les télécommunications.

La Chine cherche ainsi à consolider sa présence économique en Amérique centrale tout en répondant aux inquiétudes croissantes liées à la concurrence géopolitique avec Washington.

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