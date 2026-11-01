À l'approche d'un sommet du Commonwealth, le Premier ministre britannique Andy Burnham se déclare ouvert à des excuses officielles concernant la traite transatlantique des esclaves. Bien qu’il exprime des regrets pour les souffrances endurées, il exclut toutefois toute réparation financière, suscitant des critiques sur son positionnement.

Andy Burnham a déclaré samedi être prêt à entendre les appels à des excuses formelles de l’État britannique pour son rôle dans la traite transatlantique des esclaves, à quelques jours d’un sommet du Commonwealth à Antigua-et-Barbuda. Il exclut toutefois toute réparation financière.

C’est une ouverture inédite, formulée avec prudence. Le Premier ministre britannique Andy Burnham a indiqué samedi 31 octobre qu’il était disposé à envisager des excuses officielles du Royaume-Uni pour son rôle dans la traite transatlantique des esclaves. Cette déclaration intervient à la veille d’un sommet des chefs de gouvernement des pays du Commonwealth (CHOGM), qui se tient du 1er au 4 novembre à Antigua-et-Barbuda, dans les Caraïbes.

« Je tiens à exprimer ma tristesse et mes regrets pour la douleur et les souffrances endurées par tant de millions de personnes, et à reconnaître à quel point cela continue de façonner notre monde aujourd’hui », a écrit Andy Burnham. Il a qualifié la traite transatlantique de « violation brutale et barbare » des droits humains, et annoncé la volonté de son gouvernement d’engager « un dialogue structuré avec les personnes touchées ».

« Être à l’écoute des appels en faveur d’excuses officielles au nom de l’État britannique constituera un élément important de ce processus, et je suis ouvert à ces demandes », a-t-il précisé. Une formulation qui reste conditionnelle et ne constitue pas, en l’état, un engagement ferme.

Le roi Charles III participe lui aussi à ce sommet, au terme d’une tournée dans les Caraïbes marquée par la question coloniale. Aux Bahamas, dès le premier jour de sa visite, il avait reconnu « les grandes souffrances du passé » et décrit l’esclavage comme les « jours les plus sombres » de l’histoire britannique. Ni lui ni aucun gouvernement britannique n’avaient jusqu’ici franchi le pas d’excuses officielles.

Sur la question des réparations financières, Andy Burnham a été catégorique : il les exclut. « Je ne pense pas que ce soit la bonne solution », a-t-il écrit, estimant que « les Britanniques d’aujourd’hui » ne sauraient être tenus pour responsables de « torts historiques, aussi odieux soient-ils, qui se sont produits à une autre époque, en vertu de lois différentes ».

Cette position a suscité des critiques. Denis O’Brien, fondateur du mouvement The Repair Campaign, qui milite pour la justice réparatrice dans les Caraïbes, a jugé les déclarations du Premier ministre « décevantes ». « Le gouvernement britannique doit cesser de brouiller les pistes et présenter dès maintenant des excuses complètes et officielles. Ce serait une première étape importante et symbolique vers la justice réparatrice », a-t-il réagi.

La traite transatlantique des esclaves a concerné quelque 15 millions d’hommes, de femmes et d’enfants africains entre le XVIe siècle et la fin du XIXe siècle, selon les Nations unies. Le Royaume-Uni a joué un rôle central dans ce commerce, avant de promulguer en 1833 une loi prévoyant l’abolition progressive de l’esclavage dans ses colonies.