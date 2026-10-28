Le roi Charles III, en visite dans les Caraïbes, fait face à des appels croissants pour des excuses et des réparations liées à l'esclavage. Malgré la reconnaissance des souffrances passées, Londres refuse des compensations financières, alimentant les tensions. Ce contexte met en lumière des revendications qui engagent des discussions sur l'avenir des relations entre l'Empire britannique et ses anciennes colonies.

Le roi Charles III a entamé mardi 27 octobre 2026 une tournée de neuf jours dans les Caraïbes, sur fond de revendications croissantes concernant le passé esclavagiste de l’Empire britannique. Aux Bahamas, au Guyana et à Antigua-et-Barbuda, plusieurs responsables politiques et organisations réclament des excuses officielles de la monarchie ainsi que des réparations pour les conséquences de la traite transatlantique. Le déplacement intervient quelques jours avant le sommet des chefs de gouvernement du Commonwealth, prévu du 1er au 4 novembre à Antigua-et-Barbuda. Si Buckingham Palace assure que le souverain n’évitera pas les pages les plus sombres de l’histoire britannique, le gouvernement de Londres maintient son refus de verser des compensations financières. Une position qui alimente les tensions avec plusieurs anciennes colonies, déterminées à faire reconnaître les conséquences durables de l’esclavage sur leurs sociétés.

Arrivé mardi à Nassau, capitale des Bahamas, Charles III a été accueilli par les autorités locales, mais également par des manifestants venus demander des réparations. Le souverain doit ensuite se rendre au Guyana avant de rejoindre Antigua-et-Barbuda, où il participera au sommet du Commonwealth, organisation réunissant 56 États, dont de nombreuses anciennes colonies britanniques. Les revendications dépassent désormais la seule reconnaissance symbolique des crimes du passé. Plusieurs gouvernements caribéens estiment que les richesses accumulées grâce au commerce des esclaves ont contribué au développement économique du Royaume-Uni, tandis que les territoires colonisés ont durablement subi les conséquences de l’exploitation humaine et des inégalités sociales. Le président du Guyana, Irfaan Ali, a ainsi estimé que la reconnaissance des souffrances liées à l’esclavage ne constituait qu’une première étape, avant des excuses officielles et une discussion sur les réparations. De son côté, la secrétaire générale du Commonwealth, Shirley Ayorkor Botchwey, considère que le moment est venu d’engager un dialogue sur ce sujet. Les compensations envisagées pourraient prendre différentes formes : financements du développement, allègements de dette, restitution d’objets culturels ou soutien à des programmes éducatifs et sanitaires.

La Jamaïque engage une bataille juridique contre l’héritage de l’esclavage

La pression sur la monarchie britannique s’est accentuée en septembre dernier lorsque la Jamaïque a déposé une pétition auprès du roi Charles III afin de faire examiner plusieurs questions juridiques relatives à l’esclavage. Les autorités jamaïcaines souhaitent notamment déterminer si la traite des Africains vers l’île était légale au regard du droit britannique, si les pratiques esclavagistes peuvent être qualifiées de crimes contre l’humanité et si le Royaume-Uni doit aujourd’hui accorder des réparations. Le souverain a transmis cette demande au Conseil privé, une institution qui exerce notamment les fonctions de juridiction d’appel pour certains pays du Commonwealth. Une audience est prévue en mars 2027. Cette démarche pourrait ouvrir une nouvelle voie juridique pour les anciennes colonies qui réclament des compensations. Les enjeux financiers sont considérables. Une étude publiée en 2023 par le cabinet Brattle Group évaluait à environ 18 000 milliards de livres sterling les réparations théoriquement dues par le Royaume-Uni à quatorze pays concernés par l’esclavage. Ce montant repose sur une méthode d’évaluation économique contestable et ne constitue ni une dette juridiquement reconnue ni une somme réclamée officiellement dans son intégralité. Il illustre néanmoins l’ampleur des débats sur les bénéfices historiques tirés de la traite négrière et leurs conséquences économiques contemporaines.

La question place Charles III dans une position délicate. Le monarque a déjà exprimé à plusieurs reprises sa profonde tristesse face à l’esclavage, qu’il a décrit comme une atrocité ayant marqué durablement l’histoire britannique. Mais il n’a jamais présenté d’excuses officielles au nom de la Couronne, conformément à la position défendue par les gouvernements successifs. Londres estime que les responsabilités historiques ne justifient pas l’ouverture d’un mécanisme d’indemnisation financière et privilégie la coopération économique et le développement des relations avec les pays concernés. Les défenseurs des réparations considèrent, à l’inverse, que la reconnaissance morale ne peut suffire sans mesures concrètes pour répondre aux héritages économiques et sociaux de l’esclavage. Cette controverse rejoint un autre débat : l’avenir de la monarchie dans les Caraïbes. La Barbade est devenue une république en 2021, tandis que la Jamaïque envisage depuis plusieurs années de remplacer le souverain britannique comme chef de l’État. Le sommet du Commonwealth pourrait ainsi devenir un moment important dans les relations entre Londres et ses anciennes colonies. Au-delà des cérémonies officielles, Charles III devra composer avec des gouvernements qui souhaitent désormais obtenir des réponses précises sur les responsabilités historiques de la Couronne et sur les moyens de réparer les injustices héritées de la colonisation.