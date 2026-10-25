Le Royaume-Uni s’apprête à prendre une décision majeure pour son avenir énergétique. Situé dans l’Atlantique Nord, à environ 130 kilomètres au nord-ouest des îles Shetland, le gisement de Rosebank pourrait contenir entre 300 et 500 millions de barils de pétrole et de gaz exploitables sur une période estimée à 25 ans. Le gouvernement britannique doit prochainement décider s’il autorise l’exploitation de ce projet, considéré comme l’un des plus importants gisements pétroliers encore inexploités du pays. Alors que Londres vient d’autoriser la production de gaz sur le site de Jackdaw, Rosebank suscite une opposition importante des organisations environnementales. Entre sécurité énergétique, investissements industriels, emplois et objectifs climatiques, le Premier ministre Andy Burnham se retrouve confronté à un arbitrage stratégique particulièrement sensible.

Le projet Rosebank repose sur une installation industrielle de grande ampleur, organisée autour du Petrojarl Rosebank, un navire flottant de production, de stockage et de déchargement déjà positionné au-dessus du gisement. Cette infrastructure doit permettre de récupérer les hydrocarbures extraits des fonds marins avant de les acheminer vers les marchés internationaux. Le pétrole serait chargé sur des pétroliers puis probablement transporté vers des raffineries d’Europe continentale. Le gaz, en revanche, pourrait être acheminé par gazoduc jusqu’aux Shetland, puis vers le terminal de St Fergus, en Écosse. Selon les estimations présentées par les promoteurs, la production maximale pourrait couvrir l’équivalent des besoins de chauffage de 500 000 foyers britanniques. Le projet est contrôlé à 80 % par Adura, une entreprise commune à Shell et au groupe énergétique norvégien Equinor, tandis qu’Ithaca Energy détient les 20 % restants. Les entreprises concernées défendent un investissement susceptible de générer des recettes fiscales, de soutenir l’activité industrielle écossaise et de préserver des emplois spécialisés dans l’exploitation offshore. Le secteur doit toutefois composer avec des conditions météorologiques particulièrement difficiles. L’installation se trouve dans une zone de l’Atlantique Nord exposée à de fortes houles, nécessitant des équipements adaptés et une organisation technique particulièrement exigeante. Environ 122 personnes travaillent à bord du navire, qui attend désormais une décision définitive des autorités britanniques avant de pouvoir commencer la production.

Un projet déjà contesté devant la justice britannique

L’avenir de Rosebank reste suspendu à une procédure particulièrement sensible. En 2023, le précédent gouvernement conservateur avait autorisé l’exploitation du gisement, avant que cette décision soit remise en cause devant la justice écossaise. En janvier 2025, la Court of Session d’Édimbourg a jugé illégales les autorisations accordées aux projets Rosebank et Jackdaw, estimant que leurs évaluations environnementales ne prenaient pas suffisamment en compte les émissions de gaz à effet de serre produites lors de la combustion du pétrole et du gaz extraits. Cette décision n’a pas entraîné l’arrêt de tous les travaux préparatoires, mais elle interdit le lancement de la production sans nouvelle autorisation. Les entreprises concernées ont donc dû compléter leurs études environnementales et présenter de nouveaux éléments aux autorités. Pour les organisations écologistes, Rosebank représente un projet particulièrement problématique, notamment en raison du volume d’hydrocarbures susceptible d’être exploité pendant plusieurs décennies. Les défenseurs du gisement mettent en avant les emplois industriels, les recettes fiscales et la nécessité de réduire la dépendance britannique aux importations d’énergie. Le débat porte également sur les bénéfices directs pour les consommateurs. Une grande partie du pétrole extrait serait vendue sur le marché international, ce qui ne garantit pas une diminution des prix à la pompe ou des factures énergétiques au Royaume-Uni.

La décision concernant Rosebank pourrait intervenir avant la fin de l’année 2026. Elle constituera un test important pour le gouvernement d’Andy Burnham, qui souhaite renforcer la sécurité énergétique britannique tout en maintenant l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050. Le 21 octobre, Londres a déjà donné son feu vert à l’exploitation du gisement gazier de Jackdaw, susceptible de contribuer à l’approvisionnement national pendant plusieurs années. Mais Rosebank représente un projet d’une autre ampleur, avec des émissions potentielles plus importantes et une production principalement destinée aux marchés pétroliers internationaux. Le gouvernement devra donc déterminer si ses avantages économiques justifient les conséquences climatiques identifiées dans les nouvelles évaluations environnementales. Cette décision intervient également alors que le Royaume-Uni cherche à accélérer ses investissements dans les énergies renouvelables et les technologies bas carbone. Le projet Rosebank illustre ainsi une contradiction majeure de la transition énergétique : les économies européennes souhaitent réduire leur consommation d’énergies fossiles, mais continuent de dépendre largement du pétrole et du gaz pour leurs transports, leur industrie et leur chauffage. Entre les attentes des entreprises, les revendications environnementales et les impératifs de sécurité énergétique, Londres devra trancher sur un projet dont les conséquences pourraient se faire sentir pendant plusieurs décennies.